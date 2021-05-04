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Три российских телеканала прекращают вещание в Беларуси

Три российских телеканала прекращают вещание в Беларуси, говорится в сообщении на сайте министерства информации республики во вторник.


"Российские телепрограммы Russian Musicbox и "Мама" исключены из списка разрешенных к распространению в связи с истечением срока действия ранее выданных министерством информации разрешений на вещание на территории Беларуси. За получением новых разрешений на распространение указанных телепрограмм уполномоченные на то лица в Мининформ не обращались", - сказано в сообщении, пишет interfax.by.

Кроме того, истёк срок действия разрешения еще одного российского канала Candyman. "В выдаче нового разрешения данному телевизионному СМИ отказано. По этим причинам телепрограмма Candyman из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь также исключена", - пояснили в Мининформе.
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