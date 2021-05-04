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Будьте бдительны. В Слуцком районе активировались лжеэнергетики

Под предлогом неисправного и пожароопасного электрического счётчика злоумышленники предлагают, как правило, пожилым людям, заключить договор на замену элементов защиты, которыми по факту являются автоматические выключатели.



Сумма такого договора у лжеэнергетиков составила 210 рублей, сообщает minskenergo.by.

При этом, для сравнения, — реальная стоимость автоматических выключателей около 10 рублей!
 
Обычно злоумышленники предупреждают своих жертв о возможности произвести оплату частями, но в тоже время убедительно рекомендуют им оплатить всю сумму сразу.
 
РУП «Минскэнерго» в очередной раз обращает внимание граждан: Все сотрудники РУП «Минскэнерго» при посещении потребителей должны быть в спецодежде с логотипом РУП «Минскэнерго».

Работник обязательно должен представиться, предъявить служебное удостоверение и объяснить цель визита.

Удостоверение сотрудника должно содержать следующую информацию: номер, ФИО, название структурного подразделения, в котором работает, должность, срок действия удостоверения, фотографию. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписывается руководителем филиала.
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