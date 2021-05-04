На аукцион выставили нижнее белье королевы Великобритании

Фото: chiswickauctions.co.uk





Как объяснил основатель музея и коллекционер Виктор Винд, ему пришлось выставить на продажу 442 экспоната, чтобы финансово поддержать музей, закрытый на фоне коронавирусных ограничений. Учреждение столкнулось с проблемами в прошлом году в связи с отсутствием посетителей. «Это ужасно душераздирающе, я бы никогда не подумал продать так много своих величайших сокровищ, но у нас нет другого способа выжить», — пожаловался Винд. Свою коллекцию он собирал с самого детства.





При этом хозяин музея признается, что ему тяжелее всего прощаться не с нижним бельем королевы Великобритании, а с костью птицы додо, показывающей, какой ущерб люди могут нанести окружающей среде. Стоимость панталон варьируется от пяти до семи тысяч фунтов стерлингов (примерно от 500 до 700 тысяч рублей). Аукцион под названием «От любопытного к экстраординарному» состоится в четверг, 6 мая.



