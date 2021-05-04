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Стабилизировано состояние 12-летнего мальчика, спасшего брата из огня

Как сообщает Минздрав, мальчик по-прежнему считается тяжелым пациентом, сейчас его готовят к очередной операции.

© Photo : МЧС Беларуси

Состояние 12-летнего подростка, который вынес из горящего дома своего младшего брата и получил ожоги 50% тела, стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым, пишет Sputnik.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, врачи готовят мальчика к очередной операции. В лечении ребенка участвуют и российские врачи: по видеосвязи прошел консилиум с участие министерств двух стран, медиков Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава России. За жизнь мальчика борются ведущие врачи-комбустиологи (специалисты по ожоговым травмам), хирурги, анестезиологи.

"Специалисты обсудили тактику лечения подростка и выбрали наиболее оптимальный вариант на данном этапе", – сообщает Минздрав Беларуси.


Мальчик-герой


Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи загорелся дом. Во время пожара в доме было двое детей. 12-летний Рома сначала сам пытался потушить пламя, а потом вынес из огня своего полуторагодовалого брата. Очевидцы рассказывали, что как только у подростка перехватили с рук ребенка, он сразу упал в обморок. Рома получил серьезные ожоги, лицо и тело было порезано осколками. На маленьком брате – ни царапинки. 

29 апреля подростка из Мядельской ЦРБ доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП.

"При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, площадь поражения 50%, термоингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщал Минздрав о состоянии мальчика.

Мядельский районный отдел следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Семье подростка сейчас помогают всем миром, местный сельсовет готов предоставить двухэтажный дом. 

Неравнодушные люди и организации поддерживают семью, потерявшую в пожаре все имущество. Ситуацию на личный контроль взял Александр Лукашенко.

В Беларуси запустили акцию в поддержку маленькому герою: под хештегами #Ромаживи и #Ромагерой неравнодушные люди оставляют пожелания здоровья 12-летнему Роме.

К акции присоединились школьники из разных уголков республики, белорусские музыканты и исполнители (Александр Солодуха, арт-группа "Беларусы", группа "Песняры", певец Тео и другие).
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