



Верховный суд 4 мая рассмотрел в апелляционном порядке жалобу на приговор.





Скрундику уже выносили и отменяли расстрельный приговор, это третий раз, когда данному лицу оглашается смертный приговор.





«Смертный приговор Скрундику оставлен Верховным судом без изменений», — сообщил во вторник правозащитник Андрей Полуда, который присутствовал на оглашении решения суда.





Решение суда вступило в законную силу с момента провозглашения, у осужденного есть право на написания прошения о помиловании.





В середине марта расстрельный приговор 29-летнему Скрундику вынес Минский областной суд за убийство двух человек с особой жестокостью. Дело рассматривалось в выездном заседании в суде Слуцкого района. Такой приговор мужчине уже был вынесен второй раз. Ранее Верховный суд Беларуси отменил расстрельный приговор убийце и отправил уголовное дело на новое рассмотрение. Его двум подельникам оставлены длительные сроки: Валентину Бушнину — 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Виталию Мятежу — 22 года колонии усиленного режима. Третьему фигуранту дела — Сергею Захарченко — суд назначил 1 год исправительных работ с выплатой 10% заработка.





Как следует из материалов дела, в начале 2019 года двое мужчин вошли в дом к пенсионеру в одной из деревень под Минском и стали требовать деньги, старика избивали и душили, а когда нашли ценности, подожгли дом. За неделю до этого аналогичное преступление — убийство с особой жестокостью было совершено в отношении пожилой женщины.