



Речь о решении Гродненского областного Совета депутатов о вводе местного сбора в области при выезде из страны. Его приняли 30 марта на выездной сессии областного Совета депутатов в Лиде. Решение прошло согласование в Государственных пограничном и таможенном комитетах Республики Беларусь. Сейчас проходит согласование в Министерстве юстиции.





Только после этого будет известна точная дата вступления решения в силу.





Предусматривается, что уплачивать сбор будут водители автомобилей, принадлежащих организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. Максимальная масса авто не превышает 5 т. При этом нет разницы, какое количество пассажиров в этом транспортном средстве.





От уплаты сбора освобождаются автомобили, на которых следуют лица на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших, участники и инвалиды ВОВ, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, и некоторые другие. У них должны быть подтверждающие документы.