Произошло это после того, как в нем на Пасху, 2 мая, состоялась громкая вечеринка с нарушением карантинных ограничений: отдыхавшие там украинцы, белорусы и россияне не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок. Об этом сообщает издание "Страна".





Так, аниматор из Украины опубликовал в сети видео празднования, на котором видно, что сотрудники отеля обливали туристов шампанским. Примечательно, что персонал был в масках, а вот отдыхающие этим правилом пренебрегли.





После появления в сети видео в отель с проверкой приехали представители турецких министерств. По словам представителя Bosphorus Sorgun, автором ролика стал украинец-аниматор из другого отеля, который решил отдохнуть у них в тот вечер.

Губернатор Анталии Эрсин Языджы 3 мая заявил, что отель уже закрыт. Его владельцев лишили туристического сертификата, а гостей — около пяти сотен человек из стран бывшего СССР — разослали по другим отелям Сиды.





"Шухер большой, съехались люди из министерств здравоохранения, а также молодежи и спорта, губернатор Анталии. Турки еще больше начали возмущаться, почему они сидят на локдауне без работы, на улицу могут выйти лишь до ближайшего магазина, за отсутствие маски штрафуют, в то время как "русские" (для них русские — и россияне, и украинцы, и белорусы), мол, устраивают алкогольные тусовки", — рассказала сотрудница отеля.





Она отметила, что закрытие этого отеля может быть "показательной акцией устрашения", поскольку в других местах отдыха Турции также устраивают вечеринки с нарушением карантинных ограничений.







