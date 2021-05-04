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Один из крупнейших ювелирных домов Pandora отказался от использования натуральных алмазов

Один из крупнейших в мире ювелирных домов Pandora больше не будет продавать добытые алмазы и перейдет на бриллианты исключительно лабораторного производства, сообщает BBC.


Генеральный директор Pandora Александр Лачик сказал BBC, что это изменение является частью более широкой инициативы по обеспечению устойчивости деятельности компании.

Как отмечает BBC, такое решение может быть связано с беспокойством по поводу окружающей среды и методов работы в горнодобывающей промышленности, что в свою очередь привело к растущему спросу на поиск альтернативы добычи алмазов.

По словам Лачика, производство искусственных драгоценных камней гораздо дешевле и составляет примерно треть средств, которые тратятся на добычу алмазов.

Искусственные бриллианты Pandora будут производиться в Великобритании и эта же страна станет первой, где они будут продаваться. Новые украшения с бриллиантами будут стоить от £250 ($350).

Вместе с тем BBC отмечает, что основная проблема изготовленных в лаборатории алмазов заключается в том, что для их производства требуется значительное количество энергии. Сейчас около 50–60% всех искусственно выращенных камней поступает из Китая.
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