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Задержали известного челюстного хирурга Андрея Любецкого

Утром 4 мая задержали челюстного хирурга Андрея Любецкого. Информацию «Нашей Ниве» подтвердила его семья.

Фото: prof-press.by

«Утром к Андрею пришли домой, не знаем, во сколько точно. Обыскали квартиру и его забрали», — рассказали родные Андрея Любецкого.

В рамках какого дела — административного или уголовного, — пока неизвестно. Родственники ждут информации от адвоката.

Любецкий — известный челюстной хирург. До того как уйти в частную практику, почти 18 лет он работал в 4-й детской больнице. Проводил уникальные операции по пластике расщелин нёба и лица. Его жена Наталья — стоматолог. Она лишилась работы после сюжета на ОНТ, где говорилось о ее помощи Игорю Макару. 

Несколько дней назад Наталья вместе с четырьмя детьми уехала за границу, а Андрей остался в Беларуси.
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