Стихия: электроснабжения не было в 391 населенном пункте Беларуси

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Оранжевый уровень опасности был объявлен в понедельник, из-за непогоды (усиленного ветра до 15-20 м/с) нарушалось электроснабжение некоторых населенных пунктов республики.





В частности, за прошедшие 24 часа энергетики восстановили электроснабжение в 391 населенном пункте. Также 38 сельскохоззданий и 1310 трансформаторных подстанций были без электричества. По состоянию на 06:00 вторника, остаются без электроснабжения четыре трансформаторные подстанции.





Новых отключений электричества пока не наблюдалось.





Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в стране и на вторник. Ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с.



