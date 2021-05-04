+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Стихия: электроснабжения не было в 391 населенном пункте Беларуси

Электроснабжения не было в 391 населенном пункте Беларуси, большая часть отключений зафиксирована в Минской области, сообщила пресс-служба ГПО "Белэнерго".

Фото МЧС

Оранжевый уровень опасности был объявлен в понедельник, из-за непогоды (усиленного ветра до 15-20 м/с) нарушалось электроснабжение некоторых населенных пунктов республики.

В частности, за прошедшие 24 часа энергетики восстановили электроснабжение в 391 населенном пункте. Также 38 сельскохоззданий и 1310 трансформаторных подстанций были без электричества. По состоянию на 06:00 вторника, остаются без электроснабжения четыре трансформаторные подстанции.

Новых отключений электричества пока не наблюдалось.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в стране и на вторник. Ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с.
Sputnik
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]