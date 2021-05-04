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Светлана Алексиевич стала почетным доктором Cвободного университета Брюсселя

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич стала почетным доктором Свободного университета Брюсселя, сообщает "Радио Свобода".

Светлана Алексиевич стала почетным доктором Cвободного университета Брюсселя
Фото из открытых источников
О присвоении титула объявили во время  церемонии "День перемен", которая ежегодно проходит в университете по случаю Международного дня свободы печати. В этом году церемония была посвящена женщинам в журналистике.

Светлана Алексиевич обратилась к участникам мероприятия по видеосвязи. Она сказала, что "в 1990-е годы, когда мы учились произносить вслух на улицах и площадях некогда запрещенное слово "свобода", нам казалось, что свобода — это праздник, который придет очень скоро, он уже за углом".  Но потом оказалось, что это еще и "развал, хаос, войны на окраинах империи, это народ, который разуверился в нас и в самом слове "свобода", начал бояться этого слова".

Тогда стало понятно, что свобода — это долгий путь и большая работа. Алексиевич призналась, что ее поразило, как быстро в ряде стран на постсоветском пространстве вернулись сталинские практики — "как будто не было этих тридцати лет попытки свободы, разговоров о свободе, книг о свободе".

Но она убеждена, что потребность в свободе совсем не исчезла  —  революция ушла с улиц, но осталась в головах.

"Те молодые люди, которые сегодня сопротивляются — они добьются свободы. Эта свобода придет, ведь современного человека уже нельзя сделать несвободным", — считает Нобелевский лауреат.

Оказалось, она не дописала свою историю "красного человека", сейчас вынуждена ее продолжить. 

"Коммунизм не умер. Он вышел, чтобы дать нам последний бой. И уже наши дети и внуки вместе с нами сопротивляются ему. И я снова пишу новую книгу...", — сказала Светлана Алексиевич.
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