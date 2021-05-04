29-летний Виктор Скрундик в суде. Фото: spring96.org













Еще 6 марта 2020 года Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры жителям Слуцкого района. Их обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.





Трое фигурантов дела были приговорены к большим срокам заключения (Валентин Бушнин, Сергей Захарченко и Виталий Мятеж), а Виктор Скрундик – к смертной казни.





Приговор был обжалован в Верховном суде Беларуси и 30 июня 2020 года коллегия Верховного суда по уголовным делам озвучила решение, которым удовлетворила апелляционную жалобу и отменила смертный приговор Виктору Скрундику.





Дело вернули на новое рассмотрение в Минский областной суд, который во второй раз на выездном заседании в Слуцке 15 января 2021 года озвучил приговор в отношении Виктора Скрундика и еще троих жителей Слуцкого района. Процесс начался 7 сентября, но 12 октября, когда в суде должны были заслушать последние слова обвиняемых, судебные процессы несколько раз переносились по причине COVID-19.





Прежние приговоры всем четырем фигурантам дела оставили без изменений.