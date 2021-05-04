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Приложение белорусско-британской Gismart претендует на «интернет-Оскар»

Приложение Facetory: Face Yoga & Exercise белорусско-британской компании Gismart номинировано на Webby Awards — ежегодную профессиональную интернет-премию. В узких кругах ее называют «интернет-Оскаром».



Как рассказали в Gismart, в этом году организаторы Webby Awards получили 13,5 тысяч заявок. Приложение белорусов попало в 10% отобранных специальным жюри. Оно стало одним из 5 номинантов наряду с проектами от Google и HBO. Также в число 5 номинантов попала ещё одна разработка белорусов — мобильное приложение Vochi, которое входит в портфель инвестиционной компании Bulba Ventures.

Facetory: Face Yoga & Exercise — это приложение для фейс-фитнеса с набором комплекса индивидуально подобранных упражнений. Инновационная AR-технология Facetory AR Coach использует фронтальную камеру и сканирует лицо пользователя, распознавая мельчайшие движения лица, чтобы скорректировать выполнение упражнения в режиме онлайн в случае необходимости. В App Store у приложения рейтинг 4,5.

На данном этапе приложение Gismart конкурирует за две награды: премию Webby, где лучших выберет Международная академия цифровых искусств и наук (IADAS), и премию Webby People’s Voice, где победителя выберут пользователи. Голосование продлится до 6 мая.

Как проголосовать:


Выбрать приложение, за которое хотите проголосовать и нажать VOTE.
DEV.by
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