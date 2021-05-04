Байден в разы увеличил квоту приема беженцев в США

Президент США Джо Байден повысил лимит на прием в страну беженцев с 15 до 62,5 тысяч человек. Соответствующее заявление главы государства обнародовала в понедельник, 3 мая, пресс-служба Белого дома.

"Это вычеркивает установленную предыдущей администрацией исторически низкую квоту в 15 тысяч человек, которая не отражает ценности Америки как страны, которая приветствует и поддерживает беженцев", - указано в документе.

Отмечается, что в планах администрации Байдена принять в следующем финансовом году (начинается 1 октября) 125 тысяч мигрантов, что заложено в представленном Конгрессу бюджете, пишет korrespondent.net





"Мы собираемся использовать все доступные инструменты, чтобы помочь этим прошедшим тщательную проверку беженцам, спасающимся от ужасных условий в своих странах", - резюмировал глава Белого дома.





Как известно, квота на прием 15 тысяч мигрантов - минимальный показатель с 1980 года - была установлена предыдущим американским лидером Дональдом Трампом.





Ранее сообщалось, что в США начался самый большой наплыв мигрантов за последние 20 лет. В Конгрессе утверждали, что всплеск спровоцировала администрация Байдена.



