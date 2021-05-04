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Парню, вышедшему на улицу с рупором, дали 2 года "химии"

18-летнего Матвея Будницкого суд Первомайского района Минска 3 мая осудил на два года "химии", пишет правозащитный сайт "Весна".

Суд / spring96.org, иллюстрационное фото

Судья Анастасия Кулик признала третьекурсника Минского колледжа предпринимательства виновным по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).

Иск в пользу "Минсктранса" (около 18 тысяч рублей) выделили в отдельное гражданское производство.

Будницкого признали виновным в том, что 4 октября 2020-го он участвовал в массовом мероприятии на проспектах Машерова и Победителей, а также улицах Притыцкого, Любимова, Сурганова, Кальварийской и Прилукской. В обвинении утверждалось, будто Матвей "действовал совместно и согласованно в групповых действиях, с использованием рупора". Вдобавок, на улице Сурганова он вышел на проезжую часть, и эти действия приостановили работу общественного транспорта.

В последнем слове Будницкий заявил, что признает свою вину. Он сказал, что участвует в волонтерских проектах, и попросил дать возможность завершить обучение — не ограничивать свободу и назначить штраф.

Однако судья вынесла такое наказание, которое попросил прокурор — ограничение свободы в исправительном учреждении открытого типа.
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