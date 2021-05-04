Полиция задержала админов крупнейшей в мире даркнет-платформы педофилов
В Германии и Парагвае задержаны четверо участников даркнет-платформы Boystown, их обвиняют в распространении детской порнографии, передаёт "Радио Свобода".
В Германии и Парагвае задержали админов даркнет-платформы педофилов / Reuters, иллюстративное фото
Немецкая полиция провела обыски в Северном Рейне — Вестфалии, Баварии и в Гамбурге.
Один из крупнейших в мире сайтов педофилов в даркнете удалось заблокировать в результате многомесячного расследования. Интернет-платформа Boystown, где были форум и несколько чатов, действовала с июня 2019 года. На ней было более 400 тысяч участников.
Трёх подозреваемых задержали в Германии, четвертого — в Парагвае. Сообщается, что это также немецкий гражданин. Его вышлют во Франкфурт-на-Майне.
Согласно следствию, трое главных обвиняемых были администраторами сайта, отвечали за управление серверами и инструктировали участников, как действовать, чтобы тебя не разоблачили правоохранители.
перевод Еврорадио
08:42 04/05/2021
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