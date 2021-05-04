Октоберфест отменен второй год подряд. Карантин помог
Октоберфест не состоится и в 2021 году
Организаторы признали, что на празднике, который собирает около 6 млн человек, невозможно придерживаться карантинных мер.
В Германии традиционный баварский праздник пива Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене, вновь отменили из-за пандемии коронавируса. О таком решении сообщили в понедельник, 3 мая, власти региона, пишет Интерфакс-Украина.
"C тяжелым сердцем после серьезных размышлений принято решение отмены", - заявил журналистам премьер-министр Баварии Маркус Зедер.
Он подчеркнул, что руководство региона и города пошло на такой шаг "в интересах всего населения".
В свою очередь, бургомистр Мюнхена Дитер Райтер объяснил, что эпидситуация с COVID-19 непредсказуема. Кроме того, он признал, что провести Октоберфест с соблюдением таких мер, как защитные маски и дистанция в один-два метра между участниками, невозможно.
Как известно, празднование Октоберфеста началось более 120 лет назад. Фестиваль собирал ежегодно около шести миллионов человек. В 2020 году праздник также не состоялся из-за пандемии - это была первая отмена за послевоенный период.
Напомним, последний перед пандемией Октоберфест поставил новый пьяный рекорд - по количеству нетрезвых участников фестиваля на самокатах. За две недели полиция задержала 414 таких нарушителей.
08:17 04/05/2021
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