Октоберфест отменен второй год подряд. Карантин помог

Организаторы признали, что на празднике, который собирает около 6 млн человек, невозможно придерживаться карантинных мер.

В Германии традиционный баварский праздник пива Октоберфест, который ежегодно проходит в Мюнхене, вновь отменили из-за пандемии коронавируса. О таком решении сообщили в понедельник, 3 мая, власти региона, пишет Интерфакс-Украина.





"C тяжелым сердцем после серьезных размышлений принято решение отмены", - заявил журналистам премьер-министр Баварии Маркус Зедер.





Он подчеркнул, что руководство региона и города пошло на такой шаг "в интересах всего населения".









В свою очередь, бургомистр Мюнхена Дитер Райтер объяснил, что эпидситуация с COVID-19 непредсказуема. Кроме того, он признал, что провести Октоберфест с соблюдением таких мер, как защитные маски и дистанция в один-два метра между участниками, невозможно.





Как известно, празднование Октоберфеста началось более 120 лет назад. Фестиваль собирал ежегодно около шести миллионов человек. В 2020 году праздник также не состоялся из-за пандемии - это была первая отмена за послевоенный период.





Напомним, последний перед пандемией Октоберфест поставил новый пьяный рекорд - по количеству нетрезвых участников фестиваля на самокатах. За две недели полиция задержала 414 таких нарушителей.



