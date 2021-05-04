В Польше насчитали почти 10 000 белорусских студентов

В сравнении с прошлым годом число белорусских студентов в Польше увеличилось примерно на 1 300 человек.





Общее количество студентов-белорусов в Польше составляет на данный момент почти 10 000.





Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на руководителя образовательного фонда «Перспективы» Вальдемара Сивински.

Фото: Pixabay

По его словам, в настоящее время в вузах Польши учатся более 9 700 студентов из Беларуси, что примерно на 1 300 больше, чем в прошлом году.





Больше всего в польских вузах студентов из Украины – около 38 500 человек.





Отмечается также, что почти 37 % студентов в вузах Польши учатся на английском языке, пишет belnovosti.by



