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Ученые разработали тест для определения антител к COVID по капле крови

Для проведения анализа необходимы отдельные образцы крови и тестовые реагенты, которые подаются по каналам микрофлюидного чипа.

© Pixabay

Группа швейцарских ученых разработала тест, способный определить наличие у человека антител к коронавирусу с использованием капли крови и небольшого количества реагентов, стоимость одного тестирования оценивается в 60 центов, говорится в сообщении Федеральной политехнической школы Лозанны.

"Тестирование на антитела может стать мощным инструментом для отслеживания распространения инфекций SARS-CoV2, вируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Группа ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны, Женевского университета и Женевской университетской клиники в настоящее время разработала надежный и дешевый тест на антитела, который может анализировать более 1 тысячи образцов одновременно и требует небольшой капли крови, например, от укола пальца", – говорится в сообщении.

Уточняется, что для проведения анализа необходимы отдельные образцы крови и тестовые реагенты, которые подаются по каналам микрофлюидного чипа. "Если антитела против SARS-CoV-2 присутствуют в образце крови, молекула генерирует сигнал, который можно обнаружить в виде флуоресцентного свечения под микроскопом", – сообщили исследователи.

Отмечается, что ученые протестировали образцы крови 155 человек, инфицированных SARS-CoV-2, и анализ выявил антитела к вирусу в 98% случаев. Сообщается также, что тест никогда не обнаруживал антител к вирусу в образцах людей, которые не были инфицированы SARS-CoV-2.

По словам ученых, система тестирования может анализировать до 1024 образцов одновременно, что сокращает расходы на персонал в лаборатории. Как заявил один из участников проекта, доцент Федеральной политехнической школы Лозанны Себастьян Меркл, если учесть все расходы на одно тестирование, включая зарплату персонала и стоимость реагентов, они составят около 0,5 швейцарских франков за анализ (0,6 доллара).

Ученый рассчитывает, что в будущем технология позволит продавать в аптеках или супермаркетах наборы, с помощью которых люди смогут самостоятельно делать забор крови из пальца, затем отправить образец в лабораторию и получить результат теста по электронной почте или через мобильное приложение, пишет Sputnik.
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