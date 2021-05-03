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Организаторы торжеств на День Победы в Минске закупают 4 тысячи красно-зеленых шаров. Смотрите, в какую сумму это обойдется бюджету

На сайте Госзакупок появилось несколько тендеров. Исходя из их содержания, праздничная программа в Минске на День Победы будет насыщенной.


 
Про то, что на концерт, посвященный празднику, собираются потратить 430 тысяч рублей, мы уже писали. Оказывается, это еще не все.
 
«Минскконцерт» закупает к Дню Победы воздушные шары с гелием. Согласно тендеру, заявки на который еще принимают, нужно 2 тысячи красных и 2 тысячи зеленых шаров. На них готовы потратить из бюджета 8 тысяч рублей.

Как именно будут использовать шары на празднике, в закупке не указано.
 
Еще один  тендер — на «материально-техническое обеспечение торжественного ритуала чествования Государственного флага Республики Беларусь и Государственного герба Республики Беларусь».
 
Мероприятие пройдет на площади Государственного флага 9 мая. Из местного бюджета на него готовы потратить 145 тысяч рублей, пишет blizko.by.
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