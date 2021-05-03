



Про то, что на концерт, посвященный празднику, собираются потратить 430 тысяч рублей, мы уже писали. Оказывается, это еще не все.

«Минскконцерт» закупает к Дню Победы воздушные шары с гелием. Согласно тендеру, заявки на который еще принимают, нужно 2 тысячи красных и 2 тысячи зеленых шаров. На них готовы потратить из бюджета 8 тысяч рублей.





Как именно будут использовать шары на празднике, в закупке не указано.

Еще один тендер — на «материально-техническое обеспечение торжественного ритуала чествования Государственного флага Республики Беларусь и Государственного герба Республики Беларусь».