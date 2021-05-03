Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько вакансий сейчас есть для медработников, о каких проблемах с кадрами говорят на местах и как пытаются их решить, а также поинтересовался мнением независимого профсоюза о ситуации на рынке труда в здравоохранении.





Сколько сейчас есть вакансий для медиков в стране





Согласно Республиканскому банку вакансий, врачи-специалисты и медсестры входят в пятерку самых востребованных. По данным на 29 апреля, в базе было 2965 вакансий для врачей-специалистов и 2977 вакансий для медсестер. Есть предложения и для других специалистов в сфере здравоохранения: для фельдшеров в базе 1008 вакансий, для фельдшеров-лаборантов — 414, для фармацевтов — 329, для провизоров — 231.





Если посмотреть на ситуацию по регионам, то по количеству вакансий для врачей-специалистов лидирует Минск — там их 667. Следом идут Гомельская область (511) и Брестская (462). Меньше всего предложений для врачей в Витебской области — 275. Медсестры тоже больше всего востребованы в Минске (833 вакансии) и Гомельской областях (789). Меньше всего вакансий для этих специалистов в Могилевской области — 174. Для фельдшеров больше всего вакансий в Гродненской области (182), меньше всего — в Витебской (77).









Как рассказали FINANCE.TUT.BY в сервисе по поиску работы rabota.by, в первом квартале года в области «Медицина, фармацевтика» было ежедневно доступно около 780 вакансий. Это 3,4% от всех опубликованных вакансий на рынке труда в период с января по март текущего года. Количество резюме от тех, кто ищет работу в этой сфере, составило около 1,5% от общего числа резюме.





— В сравнении с 2019 и 2020 годами ежедневное доступное количество вакансий выросло, а количество резюме незначительно снизилось в сравнении с первым кварталом прошлого года, — отмечают специалисты.

В первом квартале лидером по количеству вакансий был Минск и Минская область — 571 предложение. Меньше всего их было в Витебске и Витебской области — 30. Также в rabota.by подсчитали количество резюме в этой сфере деятельности. Лидером тоже оказался Минск и Минская область — 2004 резюме. Меньше всего их было в Могилевской области — 139. В целом в первом квартале 2021 года конкуренция в профессиональной области «Медицина, фармацевтика» находилась на уровне 3,7 резюме на одну вакансию





Что происходит с отъездом медиков за границу

О ситуации с оттоком кадров из страны министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал в начале апреля в эфире программы «Марков. Ничего личного» на канале ОНТ.





— К сожалению, отток кадров есть. Примерно 200−250 человек. Кстати, 2021 год не явился каким-то исключением. До каких-то там пандемических ситуаций, политических ситуаций — то, что пытаются педалировать. 200−250 человек в год уезжают за границу с целью продолжения своей трудовой деятельности там. А выпускается 2600, 2700, 2800, по-разному, — рассказал Дмитрий Пиневич.

По словам главы Минздрава, отток медицинских кадров за границу не является уникальным явлением, с ним сталкиваются все страны мира.





— Литва сталкивается, Польша сталкивается. Из Польши очень много уезжали в Норвегию, уезжали в Северную Ирландию. Но сейчас они приняли решение на уровне правительства и кратно увеличили резидентам доплаты, поэтому много поляков вернулось обратно. Наиболее пострадавшей, кстати, Малайзия считается. Огромная страна, огромное количество университетов, готовят большущее количество врачей, и они почти все выезжают.





Дмитрий Пиневич рассказал, какие меры планируется предпринимать, чтобы стимулировать возврат медиков в Беларусь. Во-первых, повышение уровня зарплаты, чтобы и после пандемии она была примерно такой же, как с «ковидными надбавками». Во-вторых, появление такого понятия, как резидентура. И, в-третьих, соцпакеты, защита медицинского персонала, связанная с медицинской деятельностью, и коммуникация.





FINANCE.TUT.BY обращался к медицинским чиновникам разных стран, чтобы уточнить, сколько медиков из Беларуси приехало к ним за последний год. В Министерстве здравоохранения Польши рассказали, что в период с 1 апреля 2020 года, когда в стране начали действовать упрощенные правила трудоустройства для врачей и стоматологов из стран за пределами ЕС, и по 12 марта 2021 года заявки на трудоустройство по упрощенной процедуре в Минздрав подали 72 медицинских работника из Беларуси. При этом в ведомстве подчеркивают, что речь идет лишь о тех, кто обратился за получением лицензии по упрощенной схеме в Министерство здравоохранения. Региональные медицинские палаты тоже имеют право выдавать лицензии на работу врачам и стоматологам, общей статистики по их количеству нет.





В Федеральной медицинской ассоциации Германии рассказали, что, по данным на 31 декабря 2020 года, в стране было зарегистрировано 694 врача из Беларуси, из них работали по специальности 656. По сравнению с предыдущим годом это число увеличилось на 17%, или на 109 человек.





«И врач работает с перегрузкой, и теряется качество работы». Что говорят о ситуации с кадрами Минздрав и местные власти





В Минздраве ситуацию с кадрами в здравоохранении комментировали в марте 2021 года. В ведомстве сообщали, что в 2020 году в организациях здравоохранения системы Минздрава работали 48 635 врачей-специалистов (в 2019 году — 49 018). Уменьшение, таким образом, составило 383 человека. Вместе с тем, сообщали в Минздраве, количество врачей-специалистов, работающих в стационарах, в 2020 году не изменилось по сравнению с 2019-м и составило 17 тысяч человек.





— Уменьшение произошло по врачам-специалистам амбулаторно-поликлинического звена за счет специалистов пенсионного возраста. В 2020 году число врачей-специалистов старше трудоспособного возраста, работающих в отрасли, составило 8590, в 2019 году — 9548 человек. Основная причина увольнения врачей-специалистов пенсионного возраста в 2020 году — сложившаяся эпидемиологическая ситуация по инфекции COVID-19, — комментировали в Минздраве.





По оценкам ведомства, ежегодная потребность в медицинских кадрах в последние пять лет остается на уровне 2,5−3 тысяч человек.





Вместе с тем информация о ситуации с кадрами в здравоохранении и о том, что делается, чтобы решить кадровый вопрос, время от времени появляется на сайтах исполкомов и больниц. Из этих данных можно сделать вывод в том числе о ситуации в регионах. Например, на сайте Новополоцкого горисполкома в июле прошлого года был опубликован отчет о заседании, где рассматривались вопросы социально-экономического развития города за первые шесть месяцев 2020-го. На нем главврач Новополоцкой центральной городской больницы Ирина Шеменкова сообщала, что укомплектованность городских учреждений здравоохранения по занятым ставкам врачебного и среднего медицинского персонала составляет 100%. Но при этом, если рассматривать укомплектованность по физлицам, для врачей-специалистов она составляла 68,8%, средних медицинских работников — 80,5%. По сути это означает, что многие медики работают больше чем на одну ставку, закрывая таким образом свободные позиции. По словам главврача, в последние три года укомплектованность врачами и средним медперсоналом снижалась несмотря на то, что зарплата увеличивалась.





— Нам надо готовить свои кадры. Ведь что такое обеспеченность на 68%? Это и врач работает с перегрузкой, и теряется качество работы, — прокомментировал тогда эту ситуацию председатель Новополоцкого совета депутатов Олег Буевич.





При этом, говорится в отчете, существует «подводный камень»: у населенных пунктов с численностью населения выше 20 тысяч нет возможности готовить кадровую смену по целевому направлению.

Судя по всему, похожая ситуация с кадрами в 2020 и 2021 годах складывалась во многих регионах. Например, в Осиповичском районе укомплектованность врачебными кадрами составляет 79%, а средним медперсоналом — 79%, в Кировском районе — 77% и 78,1% (при этом закрепляемость молодых специалистов составляет 85,2%), в Ивацевичском районе — 89,3% и 97,3%, в Чаусском районе — 82,3% и 83,7%, в Светлогорском районе — 88,3% и 95,6%, в Слонимском районе — 85% и 100%, в Лельчицком районе — 92,8% и 99,8%, в Дрогичинском районе — 96% и 97% (но при этом 18,3% врачей, то есть почти каждый пятый, — пенсионер). Ранее о проблеме совместительства высказывался бывший председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Роберт Часнойть. По его словам, коэффициент совместительства врачей в среднем составляет 1,36. «Вопрос — в желаемом государством объеме оказания медицинской помощи. Если мы хотим, чтобы поликлиника работала с 7 утра до 8 вечера и при этом врачи не перерабатывали, значит, университетам нужно готовить больше врачей. Но сможет ли государство их всех содержать?» — комментировал ситуацию Роберт Часнойть.





Главврач: «Когда люди видят, что о них идет забота с первого дня, они видят и перспективу для себя





Время от времени главврачи рассказывают о том, что делают для того, чтобы привлечь и удержать специалистов. Например, в Новополоцкой ЦРБ рассказывают, что реализуют «большой комплекс мер по привлечению и закреплению кадров». Среди прочего медикам предоставляется возможность переобучения, есть «система морального и материального стимулирования, а «проблемы жилищно-бытового характера молодых специалистов решаются в каждом конкретном случае индивидуально».





В Осиповичской ЦРБ говорят, что для закрепления работников используют различные методы стимулирования труда:





— С молодыми специалистами и заведующими отделениями заключается контракт, по которому предусмотрено повышение до 50% оклада. Устанавливается надбавка за высокие профессиональные, творческие, производственные достижения в работе, сложность и напряженность труда (до 200%), надбавки за высокие достижения в труде (максимальными размерами не ограничены), за личный вклад работника в конечные результаты деятельности учреждения. Предоставляется работа по совместительству с учетом имеющихся вакансий. Для закрепления медицинских работников на рабочих местах в учреждении заключаются и продлеваются контракты с добросовестно работающими сотрудниками на максимальный срок с максимальным использованием мер стимулирования труда — дополнительных оплачиваемых отпусков работникам до 5 календарных дней. Производится дополнительное премирование работников в зависимости от личного вклада в конечные результаты деятельности учреждения, в том числе организационную работу.

Главврач Ивацевичской ЦРБ Василий Юзефович уровень совместительства в своем районе называет невысоким (в последние пять лет он держался на уровне 1,1), но в целом считает такую практику нормальной.





— Где-то бывает, например, полставки, которые может занять уже работающий специалист. Есть вопросы по отдельным специальностям, но в этом году мы фактически ожидаем укомплектования. Мы рассчитываем, что с учетом нынешних интернов те вакансии, которые сегодня присутствуют, фактически будут закрыты. Я все мечтаю, когда ко мне будут проситься, а у меня не будет мест. Возможно, в этом году это уже свершится, — рассказал FINANCE.TUT.BY Василий Юзефович.





По словам главврача, в разные годы количество приезжающих по распределению отличается, в последнее время их было от 12 до 31 человека в год. Закрепляемость — больше 80%, что, отмечает Василий Юзефович, «очень хороший показатель для районной больницы». По его мнению, первое, на что нужно обращать внимание, чтобы добиться таких результатов, — это решение жилищного вопроса.





— Где-то освобождаются общежития, где-то нужно с исполкомом вести диалог о предоставлении арендного жилья и, исходя из этого, планировать кадры. Молодежи нужно предлагать и заблаговременно подыскивать квартиры, которые можно снять. Врачи — взрослые люди, им эти общежития уже надоели. А если кто-то местный, понятно, что он может пожить у родителей, это тоже комфортнее, чем в общежитии, — рассуждает Василий Юзефович. — Что касается остальных вопросов, то нужно давать специалисту возможность профессионально расти, обучаться, чтобы рядом с ним был наставник, к которому можно обратиться. Администрация должна нести функцию не наказания, а в первую очередь обучения и мотивации. Мне очень нравится, когда интерны проходят интернатуру именно на нашей базе, я всегда прошу об этом на распределении. Понятно, что есть крупные больницы, где другой уровень подготовки узких специалистов, но врачи общей практики, педиатры — с этим нет никаких проблем, мы их, можно сказать, под себя готовим. И заблаговременно планируем: кто поедет на село, кто останется в районной больнице. С ними надо вести диалог изначально, их к этой работе готовить. Когда люди видят, что о них идет забота с первого дня, они видят и перспективу для себя.





Также Василий Юзефович отмечает, что «с точки зрения географии Ивацевичи — не самая плохая точка»: два часа на скором поезде до Минска, меньше двух часов до Бреста.





— Есть ледовый, бассейн, Дом культуры, очень важно, чтобы была экономика, чтобы было где вторую половину себе найти. Почему молодежь боится глубинки? Должна быть инфраструктура, чтобы человек понимал: будет школа, детский сад, будет жилье, как минимум на первом этапе важно заработать первоначальный капитал. Но если видно, что в сельском населенном пункте перспективы нет, а в садик нужно возить за 10 километров, тогда стоит вопрос, что это, конечно, не очень комфортно.



«В некоторых районах профильных специалистов может не быть десятилетиями». Какие проблемы с кадрами видит независимый профсоюз





В провластной Федерации профсоюзов Беларуси комментировать ситуацию с кадрами в здравоохранении не стали. Зато своим видением поделились в «Панацее» — отраслевой организации в составе Свободного профсоюза Беларуси (о ее создании медики объявили совсем недавно). Там обращают внимание на то, что «проблема с кадрами была всегда, и катастрофическая».





— Начнем с того, что у нас четыре медвуза, которые выпускают примерно по 2,5 тысячи человек каждый год. При этом на нашу небольшую страну хватило бы и одного вуза, чтобы закрыть врачебные вакансии, но вузы людей выпускают, а врачей как не было, так и нет. В районах ситуация катастрофическая. В некоторых районах постоянных специалистов может не быть десятилетиями: приезжают молодые специалисты, отрабатывают 2−3 года и уезжают. Бывает, что ставки узких специалистов разбрасывают между врачами других специальностей: например, взрослому хирургу могут предложить быть еще и детским или хирургу могут предложить работать на ставку уролога. И такая ситуация постепенно складывается уже не только в регионах, но и в Минске.





Говоря о причинах нехватки кадров, в профсоюзе обращают внимание в первую очередь не на зарплаты, а на отношение к врачам.





— У нас совершенно не выполняются нормы трудового законодательства. Врачи работают по 32 часа подряд, не имея потом ни отсыпного, ни выходного. Работаешь день, ночь, день, потом идешь домой на ночь — и на следующий день тебе опять на работу. Нагрузки просто нечеловеческие. В такой ситуации врач становится опасен и для себя, и для пациента. Также врачи и какие-либо другие медицинские работники юридически не защищены, а это критически важно. Речь идет об общении с пациентом, ответственности за неблагоприятный исход лечения. Сейчас это носит совершенно случайный характер: можно понести ответственность за ситуацию вне твоего контроля (например, бактериальные осложнения) и проскочить безнаказанным там, где реально была вина по причине халатности.





Наши собеседники отмечают, что уже существовавшая проблема с врачебными кадрами усугубилась после событий 2020 года — пандемии коронавируса и политического кризиса. Они тоже повлияли на динамику сокращения кадров.





— Мы можем судить об этом по той информации, которую получаем от медиков. Например, по нашим данным, из РНПЦ детской онкологии и гематологии уволились больше 20% онкологов-гематологов. Это всего 6 врачей, но их там и так немного. В РНПЦ травматологии с августа 2020 года уволились 15 человек. С точки зрения какого-нибудь крупного предприятия может казаться, что это немного, но, когда у тебя в больнице всего 6 отделений, это очень много. И речь идет о врачах высшей категории, кандидатах наук. В 9-й больнице почти не осталось реаниматологов с опытом работы больше 5 лет. И так далее. Понятно, что бегут в первую очередь те, кто где-то востребован. И стоит подчеркнуть, что эти люди, увольняясь, не устраиваются в какие-нибудь другие РНЦП или другие медучреждения. Скорее всего, им приходится уезжать.





По мнению независимого профсоюза, чтобы решить проблему нехватки кадров, нужно задуматься в первую очередь об организационных преобразованиях.





— Есть люди, которые хотят и могут что-то делать. Если они почувствуют, что им не мешают, уже будет лучше. Если говорить о ситуации в регионах, то проблема нехватки кадров там существует во всем мире. Если обратиться к опыту других стран, то там, как правило, в первую очередь прибегают к материальным стимулам. Опять же важны юридическая защита и решенный жилищный вопрос.



