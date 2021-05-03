Круизный лайнер готовится снова возить туристов из Мозыря в Брест





В ближайшие дни двухпалубный теплоход доставят в Мозырь, а первый рейс оттуда на Брест запланирован 8 мая. Маршрут проляжет по Припяти, Пине, Днепровско-Бугскому каналу и Мухавцу.





По пути следования теплохода окажутся Наровля, Припятский заповедник, Новоселки, Дорошевичи, Туров, Стахово, Качановичи, Пинск, Дубое, Мотоль, Достоево, Ляховичи, Кобрин.

По информации предприятия «Днепробугводпуть», плыть судно будет в основном в ночное время: дневное отдано для прогулок, осмотров достопримечательностей и другому времяпрепровождению на свежем воздухе.





В пути теплоход проведет 8 дней и 7 ночей, а в Брест прибудет 15 мая. Обратно он отправится в этот же день и появится в Мозыре 22 мая. Такой график предусмотрен до ноября.





В прошлом году лайнер «Белая Русь» не вышел на маршрут из-за пандемии коронавируса, зато в 2019-м на каждом круизе каюты были заполнены. К настоящему времени на первый круиз также практически все билеты уже раскуплены.





«Белая Русь» – единственный круизный теплоход в Беларуси, который построили в 2016 году в Пинске. Его длина – 50 метров, ширина – 7 метров, а скорость – 15,5 километров в час. Судно способно вместить 30 пассажиров.



