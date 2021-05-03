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Владелец кусачей акита-ину из Витебска заплатит большую компенсацию пострадавшей девочке

В Витебске мать девочки, которую покусала акита-ину, потребовала с владельца собаки компенсацию в 10 000 рублей. Только спустя год после инцидента суд вынес свой вердикт.

Собака породы акита-ину. Фото pixabay.com

История с нападением собаки на 13-летнюю школьницу произошла еще в феврале 2020 года. Первого числа девочка, возвращаясь из школы, встретила на одной из улиц мужчину с собакой породы акита-ину, которая была без намордника.

Собака сбила школьницу с ног и два раза укусила за правое плечо. Девочка получила легкие травмы, а также была порвана ее одежда.

Владелец собаки оттащил своего питомца и скрылся с места происшествия. А школьницу пришлось поместить в больницу, где она прошла курс лечения.

Собачника все же разыскали, и 8 мая прошлого года суд Октябрьского района оштрафовал его за нарушение правил содержания домашних собак.

После этого мама девочки подала гражданский иск, в котором просила суд взыскать с владельца собаки 10 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, материальный вред в размере 37 рублей 62 копеек, расходы за проведение оценки в размере 80 рублей и расходы за оказание юридической помощи по составлению искового заявления в размере 100 рублей.

12 марта текущего года суд Октябрьского района рассмотрел этот иск и пришел к выводу, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению. В итоге было постановлено взыскать владельца кусачей акита-ину в пользу девочки в счёт компенсации морального вреда 1500 рублей, а также взыскать с ответчика материальный вред в размере 37 рублей 62 копеек, расходы за проведение оценки в размере 80 рублей, расходы за оказание юридической помощи в размере 100 рублей, всего – 217 рублей 62 копейки.

Решение суда не обжаловалось, не опротестовывалось и уже вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Напомним, что в 2014 году, владелец собаки, неоднократно нападавшей на людей в Витебске, был подвергнут аресту. В тоже время выплаты компенсаций девочке, пострадавшей от укусов его ротвейлера, на тот момент добиться не удавалось, пишет ННВ.
Источник: Сяржук Серабро
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