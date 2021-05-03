ЮНЕСКО: Пандемия нанесла урон 90 процентам газет и журналов в мире





Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на финансовую ситуацию 90% СМИ в мире. Об этом говорится в статье Одри Азула, гендиректора Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.





«Цифровизация медиа внесла резкие изменения в экономическую устойчивость независимых СМИ, оказала негативное влияние на их разнообразие, так как они оказались в зависимости от интернет-платформ, мало желающих им помогать. Все это нанесло удар по праву людей на получение качественной информации. Этот вопрос встал особенно остро в контексте пандемии, которая привела к снижению доходов почти в 90% СМИ в мире», - сообщила Одри Азула.





Она привела в связи с этим данные исследовательской организации Института Reutes по изучению журналистики, согласно которым общий объем финансовых потерь независимых СМИ составляет 30 млрд долларов, пишет Thinktanks.by.







