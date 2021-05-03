Ветер сломал флагшток с красно-зеленым флагом, приезжала милиция

3 мая в Минске сильный ветер, ломающий деревья. Не выдержал его силы флагшток с красно-зеленым флагом, который в начале марта установили на крыше многоэтажки в "бунтарском" районе Новая Боровая.