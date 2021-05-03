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Ветер сломал флагшток с красно-зеленым флагом, приезжала милиция

3 мая в Минске сильный ветер, ломающий деревья. Не выдержал его силы флагшток с красно-зеленым флагом, который в начале марта установили на крыше многоэтажки в "бунтарском" районе Новая Боровая.

Флаг забирала группа как минимум из четырех человек / @vybory_smotri​

 Как пишет телеграм-канал @vybory_smotri, утром в понедельник приезжала милиция. Красно-зеленый флаг забрала группа как минимум из четырех человек, передает Еврорадио.

Огромный красно-зеленый флаг появился в начале марта / TUT.by




Теперь на крыше его нет / @vybory_smotri
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