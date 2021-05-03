В Борисове на клумбе замечена королевская змея. Фотофакт
Местные жители вызвали спасателей.
2 мая на улице Ватутина в Борисове на клумбе была замечена экзотическая змея. Местные жители вызвали спасателей.
Как пояснил EX-PRESS.BY заводчик змей, это Lampropeltis triangulum elapsoides или королевская змея. Относится к роду неядовитых змей и семейству ужеобразных. Основное место обитания — Северная и Центральная Америка, а также Мексика.
Скорее всего, змея сбежала от хозяев.
Фото и видео предоставлены очевидцами.
Источник: Татьяна Михайлова
18:03 03/05/2021
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