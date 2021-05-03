Прокуратура возбудила уголовное дело за теневую схему обхода карантина
Прокуратура Брестской области обнаружила, что пять жителей областного центра систематически нарушали законодательство в сфере профилактики распространения коронавируса.
По поддельным командировкам они регулярно ездили в Польшу. В пресс-службе ведомства рассказали, что возбуждены уголовные дела за служебный подлог и использование заведомо поддельных документов.
Чтобы избежать по возвращении 10-дневной самоизоляции, несколько жителей Бреста формально трудоустроились к индивидуальному предпринимателю.
Официальный телеграм-канал Генпрокуратуры сообщает, что работодатель регулярно направлял их в зарубежные командировки в Польшу, хотя такой необходимости не было. Поездки не были связаны с трудовой деятельностью, а совершались исключительно в личных целях.
По итогам проверки Прокуратура Брестской области возбудила в отношении предпринимателя уголовное дело о служебном подлоге за составление ложных командировочных удостоверений. Еще пять работников, которые этими командировками пользовались, стали фигурантами уголовных дел об использовании данных заведомо поддельных документов.
17:23 03/05/2021
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