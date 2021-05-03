Ветер валит деревья, есть поврежденные авто









Так, по сообщению МЧС Минска, сегодня, 3 мая, спасатели четыре раза выезжали, чтобы оказать помощь по распиловке деревьев, упавших на проезжую часть и автомобили. К примеру, на Долгобродской, 18/ 1, была угроза падения на проезжую части аварийного дерева, его спилили.





А на улице Громова, 40, дерево упало на автомобиль. Дерево также распилили.





"Ветер стихнет к концу дня. Если вы видите, что кому-то угрожает опасность, набирайте телефон МЧС 101 или 112. И конечно же, держитесь вдали от неустойчивых конструкций", – предупредили в МЧС.





Между тем по прогнозам синоптиков сильный ветер (до 15-20 м/с) сохранится и 4 мая.