Два брата сгорели на пожаре в Ушачском районе

Бревенчатый дом загорелся ночью, о пожаре спасателям сообщили в 1:19. К приезду пожарных здание было полностью охвачено огнем.





В ходе тушения пожарные нашли тела погибших братьев, одному было 40 лет, второму — 42. В доме огонь уничтожил крышу, имущество, а также повредил потолок и стены.





По факту гибели людей на пожаре проводится проверка. По предварительной версии сельский дом мог загореться из-за неосторожного обращение с огнем при курении одного из братьев, сообщает пресс-службa МЧС.







