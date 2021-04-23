Рвануть на море: топ-5 стран, где белорусов ждут этим летом

Турция

Эта страна остается одной из самых популярных у белорусских туристов. Секрет прост: солнце, море, пляжи, «все включено». Первый чартер из Минска в этом сезоне полетел туда 18 апреля.





— Можно найти путевку до 700 евро с «все включено» на неделю на двоих, но нужно быть готовым к скромному отелю, — поясняют турагенты. — В принципе, Турция расходится хорошо, проблем нет.





Когда — прямо сейчас.

ПЦР-тест — да, нужен (до 31 мая, потом могут отменить, но это не точно).

Виза — нет, не нужна.

Самоизоляция после возвращения в Беларусь — да, стандартные 10 дней.





Египет

Египетские курорты доступны круглый год, но знающие люди из турбизнеса говорят, что прямо сейчас там самый кайф: сезон ветров закончился, отличная погода.





— Египет — это классика. Весь год там теплое море и хорошая погода, поэтому туда будут летать всегда, как ни крути. За 700 долларов на двоих можно улететь в бюджетный отель, который будет не совсем на береговой линии, зато «все включено» и теплое море. Клиенты тоже разные: кто-то выбирает за 3000 долларов и смотрит, сколько устриц было на шведском столе, а есть те, кто летит ради моря и не заморачивается насчет отеля. Но, как правило, практически все выбирают какой-то средний вариант, а не самый дешевый.





Когда — прямо сейчас. ПЦР-тест — да, нужен. Виза — не нужна. Самоизоляция после возвращения в Беларусь — нет.





Албания

Хит прошлого года, и похоже, что в этом году из Минска туда тоже улетят полные самолеты. Цены на первую неделю июня начинаются от 680 евро на двоих. Туда войдет прямой перелет на чартере «Белавиа», проживание в небольшом отеле с завтраком.





— Албания — страна бюджетная, там нет смысла брать «все включено». В целом, если возьмете с собой примерно 500 евро на двоих, этого должно хватить без проблем. Разумеется, это если рассчитываете на стандартный отдых, при желании там можно потратить и большую сумму, — говорят в турфирмах. — Турция чуть-чуть приелась людям, поэтому Албания на пике интереса. Спрос на нее лучше, чем на все остальное. Это относительно новое направление для белорусов, поэтому пользуется популярностью. Плюс хороший сервис за адекватные деньги.





Когда — с 26 мая.

ПЦР-тест — нет, не нужен.

Виза — не нужна.

Самоизоляция по прилете в Беларусь — да, 10 дней.





Черногория

Это направление в чем-то п оже на Албанию — та же Адриатика, но будет чуть дороже. Почему так?





— Албания не избалована туристами, а Черногория немножко да. Поэтому при схожем уровне сервиса и отельной базы в Черногории будет немного дороже. Туда можно улететь за 700—800 евро на двоих. Но нужно понимать, что цена отдыха складывается не только из стоимости путевки, что-то нужно будет потратить на месте. Дополнительные 500 евро, которых может быть достаточно в Албании, в Черногории может не хватить.





Когда — сейчас

ПЦР-тест — нет, с 22 апреля белорусам он не нужен.

Виза — не нужна.

Самоизоляция по прилете в Беларусь — да, 10 дней.





Украина

Традиционно популярное и бюджетное направление у белорусов. Но пока тут все сложно, признает посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.





— В Украине есть «ковидные» ограничения, в Беларуси по выезду через наземные пункты пропуска тоже. Но мы надеемся, что туристический сезон в этом году будет, и рассчитываем, что белорусы приедут. Например, Затока была очень популярна у белорусов, поэтому ждем, что ситуация с коронавирусом станет лучше.













Спрашиваем насчет случаев непропуска белорусов в аэропорту Одессы. Игорь Кизим поясняет, что никаких дополнительных ограничений не вводилось, действует правило, которого придерживаются в других странах, при пересечении границы нужно подтвердить цель поездки.





— Если у погранслужбы возникают сомнения, человек не может пояснить цель визита или предоставлены не совсем адекватные документы, то в любой стране может быть принято решение отказать во въезде. Был случай, когда у всех пассажиров автобуса были ненастоящие ПЦР-тесты, но там, похоже, этими «тестами» занималось агентство.





Когда едем — теоретически авиасообщение открыто и сейчас, практически — пляжные туристы ехали туда в основном на машине или автобусе, сейчас это невозможно.

ПЦР-тест — да, нужен.

Виза — не нужна.

Самоизоляция по прилете в Беларусь — да, 10 дней.





Что еще

Это не исчерпывающий список, куда сейчас можно белорусам. Туркомпании готовы предложить экзотику вроде Мальдив, Кубы, Занзибара, но предупреждают о достаточно дорогом перелете с пересадками. Порядок цен — от 2500 долларов за турпакет, который будет считаться бюджетным. Из того, что поближе, есть еще такие варианты:





Кипр. Нужна виза и в целом траты будут серьезнее, чем в Албании и Черногории. Неделя на двоих — от 1000 евро. Из Минска есть регулярные рейсы «Белавиа». ПЦР-тест нужен.





Греция. Должна открыться с 14 мая. Туристов будут ждать с визой и ПЦР-тестом. Планируются чартеры из Минска.





Болгария. Потенциально может открыться с 1 июня, но конкретных договоренностей пока нет. Обещают, что цены не взлетят, экономика страны завязана на туризме и очень ждет отдыхающих.





Грузия. Можно лететь регулярным рейсом из Минска. Перелет и проживание на неделю на двоих стартуют примерно от 750 долларов. Сейчас как раз начинается туристический сезон, так что цены могут вырасти.