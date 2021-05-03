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Они все умрут: Илон Маск рассказал о судьбе первых космонавтов на Марсе

Глава SpaceX Илон Маск рассказал, что он думает о первой экспедиции на Марс. Вышло не очень оптимистично.



Об этом Маск сообищил в интервью Питеру Диамандису, основателю и председателю фонда поддержки революционных инноваций X Prize Foundation. По мнению Маска, из этого путешествия никто, вероятно, не вернется живым. «Честно говоря, группа людей, вероятно, умрёт в самом начале путешествия», — заявил он, добавив, что это всё же будет великолепное приключение.

По словам главы SpaceX, первым путешественникам придется столкнуться с множеством неудобств, в том числе отсутствием хорошей еды. Поэтому потребуются добровольцы, которые будут готовы ко всем рискам. Ранее Маск заявлял, что космический корабль Starship приземлится на Марс ранее 2030 года, в ближайшие четыре-шесть лет.
DEV.by
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