Из-за сильного ветра борт из Тбилиси вместо Минска приземлился в Вильнюсе
Самолет "Белавиа", который выполнял рейс из Тбилиси, не смог приземлиться в минском аэропорту и улетел в Вильнюс. Причиной стал сильный ветер, сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу национального аэропорта "Минск".
"Борт авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс B2736 Тбилиси — Минск ушел на запасной аэродром в Вильнюс из-за сильного бокового ветра. Там он произвел посадку в 8.23", рассказали в национальном аэропорту.
Такие решения обычно принимает командир самолета, подчеркнули в аэропорту. Там также отметили, что ветер повлиял на маршрут только одного борта. Остальные самолеты приземляются по расписанию, аэропорт работает в штатном режиме.
Самолет, который совершил вынужденную посадку в Вильнюсе, уже вылетел в Минск.
Напомним, на 3 мая синоптики объявляли оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Белгидромет предупреждал о сильном ветре на большей части территории Беларуси — говорил, что порывы могут достигать 15-20 м/с.
10:48 03/05/2021
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