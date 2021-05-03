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Из-за сильного ветра борт из Тбилиси вместо Минска приземлился в Вильнюсе

Самолет "Белавиа", который выполнял рейс из Тбилиси, не смог приземлиться в минском аэропорту и улетел в Вильнюс. Причиной стал сильный ветер, сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу национального аэропорта "Минск".


"Борт авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс B2736 Тбилиси — Минск ушел на запасной аэродром в Вильнюс из-за сильного бокового ветра. Там он произвел посадку в 8.23", рассказали в национальном аэропорту.

Такие решения обычно принимает командир самолета, подчеркнули в аэропорту. Там также отметили, что ветер повлиял на маршрут только одного борта. Остальные самолеты приземляются по расписанию, аэропорт работает в штатном режиме.

Самолет, который совершил вынужденную посадку в Вильнюсе, уже вылетел в Минск. 

Напомним, на 3 мая синоптики объявляли оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.  Белгидромет предупреждал о сильном ветре на большей части территории Беларуси — говорил, что порывы могут достигать 15-20 м/с.
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