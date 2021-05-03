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Польша просит Чехию не позволять абортный туризм

В Чехии хотят разрешить иностранкам делать аборты, в Польше считают, что это делается ради полячек.

Чешские СМИ обнародовали письмо польского временно поверенного в Чехии Антония Врегы, адресованное чешским Минздраву и МИД, в котором говорится о внесении изменений в закон об абортах, которые сейчас рассматривает верхняя палата чешского парламента.
 
Изменения в законодательство должны урегулировать условия, на которых иностранки могут делать аборты в Чехии, сообщает портал Respekt.cz.
 
Выразив уважение суверенитета Чехии, законодательному процессу и мнению большинства чешского общества в отношении абортов, дипломат добавляет: "но мы также ожидаем аналогичного отношения и уважения к демократическим процессам и культурным ценностям (в Польше) со стороны Чехии".
 
Польский дипломат уверен - данная инициатива приведет к развитую "абортного туризма" из Польши, где аборты полностью запрещены, в Чехию.

Польский портал Onet.pl уже обратился в МИД с просьбой подтвердить достоверность этого письма, однако пока не получил ответа.
 
Напомним, что в начале 2021 года аборты в Польше стали де-факто полностью запрещены. С 28 января на территории страны нельзя прервать беременность, даже если плод имеет диагностированы тяжелые и неизлечимые патологии. Аборты остаются легальными только в случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни матери, пишет korrespondent.net
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