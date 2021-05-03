Мониторинг сточных вод - новое предложение в поисках коронавируса





Об этом еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил изданию Welt am Sonntag, сообщает Deutsche Welle.





"Мониторинг сточных вод может быть недорогим, быстрым и надежным источником информации о распространении вируса и его разновидностей", - сказал он.





Страны Евросоюза должны "как можно скорее создать эффективные системы мониторинга сточных вод" не более чем за шесть месяцев. В будущем в городах и крупных населенных пунктах ЕС должны будут брать по две пробы в неделю.





"Если вирус не обнаружен в сточных водах, это может указывать на то, что исследуемые территории можно рассматривать как имеющие более низкий риск", - сказал Синкявичюс.







