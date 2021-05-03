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Фоторепортаж. Это Беларусь: 120-килограммовый торт приготовили в Вилейке для прихожан храма

Традиции — 28 лет. В Святотихоновской церкви Вилейки есть такой обычай — угощать огромным тортом. Его пекут всем миром в честь Воскресения Христа.
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Традиция зародилась в 1993 году при бывшем настоятеле Федоре Куксе. В этом году доброму обычаю исполнилось 28 лет. Продукты на огромный пирог жертвуют прихожане церкви и неравнодушные люди, пишет mlyn.by

Вес пасхального торта прежний — 120 килограммов. А вот сюжет каждый раз новый и никогда еще не повторялся. В этом году — корабль в море, символизирующий жизни с искушениями и соблазнами, из-за которых люди тонут во грехах.

 — Корабль же — храм Божий, куда мы заходим через таинство Крещения, покаяние и осознание своей греховной жизни. Плывя на этом корабле, мы спасаем свои души и соединяемся с Богом, — заметил настоятель храма протоиерей Вячеслав Пешко.

После молебна и крестного хода пирог разрезают и угощают прихожан. Отведать пасхальный торт приходят не только вилейчане, но и жители Молодечно и Сморгони.

Всем желающим дают позвонить в колокола.


фото автора
Юлия Лахвич
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