В Беларуси предлагают предоставлять работникам оплачиваемый день для диспансеризации
Оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации предлагается ввести в Беларуси, сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич Костевич в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.
"Интересная норма, которую мы отрабатываем в рамках изменений в Трудовой кодекс - это введение оплачиваемого рабочего дня диспансеризации", - цитирует interfax.by
Это обусловлено, по ее словам, большим разрывом в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в нашей стране.
"10 лет – это очень большая разница в продолжительности жизни. Женщины более дисциплинированны, более ответственно относятся к своему здоровью. Пока с мужчинами у нас проблема", - заявила Костевич.
"Обсуждаем сейчас возможность включения такой нормы, чтобы работнику предоставлялся один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации", - сказала она.
08:45 03/05/2021
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