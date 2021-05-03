"Интересная норма, которую мы отрабатываем в рамках изменений в Трудовой кодекс - это введение оплачиваемого рабочего дня диспансеризации", - ц итирует interfax.by





Это обусловлено, по ее словам, большим разрывом в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в нашей стране.





"10 лет – это очень большая разница в продолжительности жизни. Женщины более дисциплинированны, более ответственно относятся к своему здоровью. Пока с мужчинами у нас проблема", - заявила Костевич.





"Обсуждаем сейчас возможность включения такой нормы, чтобы работнику предоставлялся один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации", - сказала она.



