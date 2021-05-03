В новом здании центра планируется открытие первого в Беларуси отделения трансплантационной нефрологии.

Директор РУП «Медтехноцентр» Олег Швед отметил, что корпус центра — первый объект проекта «Умная больница», который подразумевает создание в клинике так называемых нейросетей.





Например, в этом здании предусмотрены система контроля с поста медсестры за лежачим пациентом, возможность удаленно изменять микроклимат в палатах и другие технологии. Будут также осуществляться мониторинг, цифровая обработка систем лечебного газоснабжения. Для этого установят функцию удаленной передачи и обработки сигнала.





— В данный момент здесь проводятся работы по укладке напольного покрытия, чистовой отделке. Все здание занимает площадь около 27 тыс. кв. м. Ведутся также и пусконаладочные работы приточно-натяжных систем, систем кондиционирования воздуха. Здание связано с главным корпусом через подземный и наземный переходы, — рассказал главный инженер ГУ «Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии» Александр Мякинин.





Строительно-монтажные работы в новом корпусе центра выполнены на 85 %. Ввод в эксплуатацию планируется в конце 2021 г.





Также на территории НПЦ начато строительство еще одного здания — отделения трансплантации костного мозга. Данный объект планируют завершить в 2023 г.



