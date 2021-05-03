Уже в Польше: зафиксирован индийский штамм COVID-19





Индийский вариант коронавируса, как заявили в ВОЗ, может представлять угрозу даже для тех, кто переболел или вакцинировался.

В Польше зафиксировали первый случай индийского штамма коронавируса. Им заболел дипломат, которого эвакуировали из Индии. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает Польское радио.





Сообщается, что дипломат уже неделю находится в одной из инфекционных больниц Варшавы. Эту информацию подтвердил профессор Кшиштоф Пирч, вирусолог из Ягеллонского университета в Кракове.





"Дипломат, заболевший опасным видом коронавируса был доставлен в Польшу специальным самолетом. Его эвакуировали из Индии вместе с женой и четырьмя детьми", - уточняет СМИ.





Как известно, индийский вариант коронавируса считают более заразным и невосприимчивым к вакцинам. Впервые его обнаружили в Индии. Там этот штамм коронавируса распространяется очень быстрыми темпами, что привело к перегрузке системы здравоохранения.





Ранее индийский мутант недавно был обнаружен в Швейцарии и Чехии, а до этого в Британии, США, Австралии и Сингапуре.





Напомним, накануне в Индии в очередной раз был обновлен мировой антирекорд по приросту коронавируса - 401 993 случая инфицирования за сутки. В то же время пик заболеваемости COVID-19 в стране может быть достигнут с 3 по 5 мая.



