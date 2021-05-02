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Спецслужбы Турции задержали одного из руководителей «Исламского государства»

Спецслужбы Турции задержали одного из соратников бывшего руководителя «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.

Спецслужбы Турции задержали одного из руководителей «Исламского государства»
Как сообщает турецкое издание Yeni Safak, задержан выходец из Афганистана, известный как Басим. Во времена существования «халифата» Басим отвечал за военную подготовку бойцов региональных структур ИГ и был причастен к принятию решений о совершении терактов в Сирии и Ираке.

Операцию по задержанию проводили в одном из пригородов Стамбула сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT).

Басим скрывался в турецком Аташехире, где проживал с поддельными документами на чужое имя. За передвижениями террориста следили с помощью камер видеонаблюдения, 28 апреля он был задержан при выходе из дома, пишет ej.by
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