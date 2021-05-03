По итогам наблюдения за пандемией COVID-19, Беларусь стала абсолютным мировым рекордсменом. Угнаться за нами теперь не сможет ни одна страна мира, пишет Ежедневник





В апреле текущего года Министерство здравоохранения Беларуси признало, что в страну пришла третья волна пандемии коронавируса. При этом опять же на официальном уровне было отмечено, что последствия третьей волны могут быть значительно хуже предыдущих и по уровню заболеваемости, и по уровню смертности. Причин тому несколько. Это и мутация вируса, и усталость населения, которому надоело бояться, и низкий уровень вакцинации, если сравнивать с соседними странами. Последнее обстоятельство особенно важно в свете новых рекордов Минздрава.

Повелеваем смертью

Министерство здравоохранения Беларуси и ранее удивляло наблюдателей своим умением контролировать в республике смертность от COVID-19, но последние данные, в буквальном смысле, пробили потолок немыслимого.





К слову, в Беларуси до сих пор на официальном уровне не признается смертность от коронавируса. Ее у нас как бы и нет, а люди умирают, как сказал Лукашенко и как с тех пор вот уже год повторяют чиновники, от сопутствующих болезней. В последнее время стала применяться и другая формулировка: «умерли … пациента с выявленной коронавирусной инфекцией». То есть можно сказать, что умерли «с», но категорически нельзя говорить, что «от». От коронавируса в Беларуси до сих пор никто не умирает. Но так или иначе, статистика по смертности в ходе распространения пандемии все равно дается, поэтому можно провести сравнительный анализ.





Итак, на протяжении всего периода пандемии в Беларуси фиксировались самые низкие колебания по смертности, которые день ото дня, отличались максимум на 1-2 потерянные жизни. Похожая минимальная волантильность наблюдалась и по заболеваемости COVID-19. Но с начала 2021 года данные по заболеваемости начали походить на реальные, так как в них появились закономерные колебания, которых раньше не было. А вот со смертностью стало еще более удивительно.





Эксперты отмечают, что ни одна система здравоохранения, даже при самых строгих ограничениях, не может контролировать уровень заболеваемости во время пандемии. В длительной перспективе, в зависимости от принятых мер, можно добиться стабилизации и даже снижения уровня заболеваемости, но если сравнивать ежедневные данные, то здесь всегда будут большие колебания, уровень которых зависит от множества факторов, которые невозможно полностью взять под контроль. Еще большие колебания будут наблюдаться по показателям смертности, особенно если ее средний уровень находится в пределах 5%. Тут вообще невозможно добиться такого, чтобы смертность было одинаковой несколько дней подряд, поскольку в ход вступает еще один фактор неопределенности – индивидуальные особенности организма человека. Если заразится может каждый, независимо от того, насколько крепкий у него организм и иммунитет, то вот течение COVID-19 у конкретного человека вообще предсказать невозможно. Немощный старик может перенести болезнь очень легко, а натренированный спортсмен может сгореть буквально за пару дней, и никто его спасти не сможет. Поэтому у наблюдателей всегда вызывает подозрения стабильность в статистике по смертности.





Как говорилось выше, Беларусь и раньше показывала невероятную стабильность по смертности от коронавируса. Мало того, что колебания не превышали 1-2 смертей в день, так еще бывало и так, что 5 и даже 6 дней подряд фиксировался одинаковый уровень смертности, чего нет ни в одной стране мира. Но март, а вслед за ним и апрель переплюнули и эти рекорды Еще как переплюнули!

Рекорды рекордов

Так в марте 14 дней подряд Минздрав рапортовал о том, что в Беларуси умирает ровно 9 «пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией». Ни больше ни меньше.





Апрель принес новый невероятный рекорд. За 30 дней прошедшего месяца только 5 дней было зафиксировано 9 смертей «пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», все остальные 25 (!) дней – ровно 10 смертей.





Видно понимая, что такая невероятная стабильность даже в «стабильной стране» выглядит слишком подозрительно, Минздрав и государственные СМИ перестали давать статистику дневной смертности, ограничиваясь лишь общей цифрой погибших за весь период. Иными словами, вычислить дневную смертность можно лишь путем получения разницы между текущей цифрой и цифрой предыдущего дня. Это не сложно сделать, но мало кто делает, что позволяет сгладить ситуацию. Ведь когда день ото дня озвучивается одна и та же цифра – это даже у «ябатек» вызовет определенные вопросы.

Объективно о ситуации в стране

Эксперты отмечают, что чем меньше население страны и меньше плотность проживания, тем легче обуздать пандемию. Кроме того, существенное влияние на распространение инфекции оказывает уровень вакцинации населения.





А теперь для наглядности сравним данные двух соседних стран – Беларуси и Литвы. На 1 мая 2021 года в Литве (население 2,7 млн человек) было полностью вакцинировано почти 12% населения страны. В Беларуси (население 9,4 млн человек) на эту дату едва дотянули до 1% или в 12 раз меньше. В Литве на начало января было и то больше - 1,5% полностью вакцинированных.





По плотности населения Беларусь и Литва приблизительно одинаковы, поэтому можно сравнивать. Итак, смотрим данные по смертям от коронавируса в марте-апреле.





2 марта в Литве 29 погибших, а в Беларуси – 8.





3 марта в Литве – 18, а в Беларуси – 9.





4 марта в Литве - 13, а в Беларуси 9.





5 марта в Литве – 9, в Беларуси 9.





6 марта в Литве – 18, в Беларуси по-прежнему 9.





7 марта в Литве – 7, а в Беларуси все еще 9.





8 марта в Литве – 8, а в Беларуси – 9.





9 марта в Литве – 5, а в Беларуси – 8.





10 марта в Литве – 10, в Беларуси – 8





11 марта в Литве - 12, в Беларуси -7





12 марта в Литве – 10, в Беларуси – 9.





Как видим, в Литве, где уровень вакцинации в 12 раз выше белорусского, колебания в обозначенный период находятся в диапазоне 5-18, а в Беларуси – всего 7-9. И это при численности населения в трое выше. Но есть более показательные примеры.





Так с 16 по 27 марта смертность в Беларуси жестко держалась на уровне 9 погибших, то есть не было вообще никаких колебаний. В Литве за это время количество погибших колебалось от 6 до 15. При этом, несмотря на то, что вакцинированных в Литве в 12 раз больше, а население в три раза меньше, количество выявленных за день заражений был на уровне Беларуси – около 1300 в день.





Можно сравнить и с другими странами, например, с Польшей, где колебания по смертности в апреле находились в диапазоне 22-956 человек в день. Но тут и плотность населения вдвое выше, и численность в 4 раза выше. И хоть уровень вакцинации в Польше в 8 раз превосходит белорусский, слишком много переменных могут дать повод для обвинений в необъективности.





Мы не будем делать каких-то выводов, так как цифры сами по себе довольно красноречивые, но отметим еще одно интересное наблюдение.





По белорусскому телевидению в последнее время часто крутят социальный ролик, посвященный вакцинации. Мол, именно ты можешь оставить пандемию, если сделаешь прививку. Но если сравнить статистику Литвы и Беларуси, то получается, что как раз без вакцинации достигается самая лучшая стабильность. Понимает ли Минздрав, что своей статистикой сам же агитирует против вакцинирования?



