



"3 мая (понедельник) на большей части территории Беларуси и в г. Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении Белгидромета.





Такие показатели относятся к категории "крепкий и очень крепкий ветер" по шкале Бофорта, лишь немного не дотягивающий до оценки "шторм".





Рекомендации МЧС при сильном ветре: Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций



