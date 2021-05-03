Почти шторм: сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
Синоптики сменили оценку погодных условий понедельника с желтого уровня опасности на оранжевый.
"3 мая (понедельник) на большей части территории Беларуси и в г. Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении Белгидромета.
Такие показатели относятся к категории "крепкий и очень крепкий ветер" по шкале Бофорта, лишь немного не дотягивающий до оценки "шторм".
Рекомендации МЧС при сильном ветре: Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций
07:41 03/05/2021
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