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Почти шторм: сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Синоптики сменили оценку погодных условий понедельника с желтого уровня опасности на оранжевый.


"3 мая (понедельник) на большей части территории Беларуси и в г. Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении Белгидромета.

Такие показатели относятся к категории "крепкий и очень крепкий ветер" по шкале Бофорта, лишь немного не дотягивающий до оценки "шторм".

Рекомендации МЧС при сильном ветре: Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций
interfax.by
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