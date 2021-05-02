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«Состояние прежнее». Подросток, спасший брата из огня, остается в тяжелом состоянии

2 мая корреспондент МЛЫН.BY созвонился с отцом Романа Алексеем Стадольником. Он рассказал, что состояние мальчика прежнее, но не ухудшилось.



Желудок мальчика принял бульон — его покормили через специальный аппарат.

В среду, 5 мая, мать Ромы Мария поедет к сыну в Республиканский ожоговый центр.

Алексей Стадольник также уточнил, что неравнодушные люди до сих пор продолжают писать и звонить. Кто-то предлагает помощь, а кто-то просто интересуется здоровьем Ромы и его семьей.

Напомним, 28 апреля 12-летний Рома вынес из горящего дома младшего брата и получил 50 процентов ожогов тела.
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