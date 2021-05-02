







Желудок мальчика принял бульон — его покормили через специальный аппарат.





В среду, 5 мая, мать Ромы Мария поедет к сыну в Республиканский ожоговый центр.





Алексей Стадольник также уточнил, что неравнодушные люди до сих пор продолжают писать и звонить. Кто-то предлагает помощь, а кто-то просто интересуется здоровьем Ромы и его семьей.





Напомним, 28 апреля 12-летний Рома вынес из горящего дома младшего брата и получил 50 процентов ожогов тела.