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Белорусские туркомпании запустили чартеры в Черногорию

Белорусские туркомпании объявили, что чартерная программа в Черногорию из Минска стартовала как в «доковидную эпоху».


Самолет в мае будет летать по следующим дням: 9, 16, 23, 29, 30, 31, а с июня — ежедневно и даже — по два раза в день.

С 30 апреля по 7 мая санитарные меры допускают въезд в Черногорию белорусских туристов без ПЦР-теста.

Однако придется соблюдать следующие условия:

— комендантский час с 0:00 до 5:00, кроме субботы и воскресенья;

— ношение масок требуется на улице и в закрытых помещениях;

— запрет на  въезд и выезд из муниципалитетов в выходные дни.

Время работы ресторанов ограничено 23 часами, магазинов — 22 часами. За столиком в ресторане обслуживают компании в составе не более четырех человек.

На пляжах туристы могут обходиться без масок.
Officelife.media
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