иллюстративное фото





Как сообщил на своей странице в Facebook сценарист Иван Угаров, сотрудники заявили, что в здании может быть взрывное устройство. Всех эвакуировали на улицу. Затем ждали специалиста-кинолога. В итоге бомбу не обнаружили.





Для постановки спектакля использовали технологию verbatim. То есть были записаны на диктофон истории участников белорусских событий. Среди них, например, врач, студентка, актриса, приемщица грузов с вокзала и др. Театр намерен показать спектакль 19 и 30 мая.