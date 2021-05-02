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В Беларуси второй раз в истории помиловали приговоренных к смертной казни

Приговоренных к смертной казни братьев Костевых помиловали.

В Беларуси второй раз в истории помиловали приговоренных к смертной казни
Об этом родственники осужденных рассказали координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрею Полуде. Подробности приводит лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».

The Village Беларусь рассказывал: братья Костевы, 18-летний Станислав и 20-летний Илья, в апреле 2018 года жестоко убили соседку-педагога и, скрывая следы преступления, подожгли соседский дом. Из дома убитой вынесли компьютер и пакет с продуктами. Их приговорили к смертной казни.

30 апреля 2021 года, родственники осужденных к смертной казни Ильи и Станислава Костевых пытались передать им передачу в СИЗО-1. Однако дежурный у них передачу не принял, сказал, что по поводу осужденных пришла бумага о помиловании из администрации президента. Сейчас ребята находятся уже не под юрисдикцией СИЗО-1, а отбывают карантин для этапирования в тюрьму №8 г. Жодино.

За четверть века своего правления Лукашенко помиловал только одного из приговоренных к смертной казни — об этом белорусский президент как-то рассказывал сам. Это был Дмитрий Хархаль, 1970 года рождения, он был арестован 17 сентября 1997 года по подозрению в убийстве 3 ноября 1994 года двух жителей Минска — Ирины Пучковской и Александра Гребенкина. До этого Хархаль уже был дважды судим: в январе 1987 за грабежи в Москве он получил 3 года с отсрочкой на 2 года и в декабре 1988 года был приговорен к 5 годам за кражи в Минске. За убийство двух человек Дмитрий Хархаль был осужден на смерть, но в 2003 году суд заменил смертную казнь на 15 лет колонии.

Всего же со времени обретения Беларусью суверенитета, по данным правозащитников, было приведено в исполнение более 400 смертных приговоров.
Источник: the-village.me
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