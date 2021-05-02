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Генетик назвал продукт, вызывающий тромбоз и инсульт

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев призвал людей старше 45 лет не употреблять больше 150 г красного мяса дважды в неделю. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции "Говорит Москва".



Он отметил, что некоторые бактерии способны делать из мяса, лецитина, сыра, яиц токсичное соединение триметиламин. Когда печень начинает от него избавляться, происходит окисление соединения. В результате повреждается эндотелий, слой клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных сосудов и сердечных полостей. 

"Если есть повреждение эндотелия плюс колебания глюкозы, то на этом месте формируется атеросклеротическая бляшка. Она становится шероховатой, вокруг нее начинается турбулентное движение крови, что является источником тромбоза. Дальше инсульт и инфаркт", - подчеркнул Карасев. 

Для исключения риска развития тромбоза он посоветовал сделать анализ на микробиоту.

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