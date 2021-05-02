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Не мочить, не чесать. Медики рассказали, как правильно вакцинироваться от COVID-19

Медики напомнили, какие несложные правила надо соблюдать, чтобы вакцинация от коронавируса прошла нормально.



Белорусов прививают вакцинами «Гам-КОВИД-Вак» производства Российской Федерации и Vero Cell — Китайской Народной Республики, напоминает агентство Минск-Новости. Это делается добровольно и бесплатно, но, как правило, по предварительной записи. Оба препарата нужно вводить два раза, с интервалом в две недели.

Медсестра 14-й центральной районной поликлиники Нина Котенева рассказала агентству, какие несложные правила нужно соблюдать, чтобы вакцинация прошла успешно.

— Место укола сутки не мочить, не тереть, не чесать, исключить на трое суток алкоголь. Может, рука поболит немного, появятся слабость, небольшое уплотнение, температура повысится… Это нормальная реакция организма: пару дней — и все пройдет, — заверила Нина Котенева.

Каждый, кто прошел вакцинацию, получает документ – медицинскую справку, где отмечены оба этапа.
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