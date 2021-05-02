



Пьяный водитель протаранил машину ГАИ, врезался в дерево в лесополосе и убежал. Фото: ГАИ.





Минская милиция рассказала, как в пять утра 1 мая ловила пьяного водителя. Погоня началась на пересечении улиц Слободской и Громова, когда водитель «Ауди» проигнорировал сигнал сотрудника ГАИ об остановке.





-Инспекторы начали преследование. В районе дома №2 по Меньковскому тракту иномарку нарушителя удалось заблокировать служебными автомобилями. Протаранив машину правоохранителей, он попытался скрыться в лесополосе. Не справившись с управлением, въехал в дерево, бросил машину и убежал, - рассказали в ГАИ.





Водителя нашли. Это оказался 19-летний молодой человек. Какое-то время назад его лишили водительских прав, но он продолжал садиться за руль и уже несколько раз за это привлекался к ответственности. В крови у него оказалось 0,52 промилле алкоголя.



