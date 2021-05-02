Митрополит Вениамин поздравил верующих с Пасхой









Глава белорусской православной церкви, митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси поздравил православных верующих со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой.





"Пасха – праздник радостный и необычный, превосходящий все другие праздники. В этом празднике мы видим безграничную любовь ко всему человеческому роду, к каждому из нас", - сказал Владыка.





Православная Пасха: история и традиции празднования Воскресения Христова

Митрополит Вениамин также напомнил верующим о том, что Господь пожертвовал своей жизнью для того, чтобы победить смерть, грех и даровать людям спасение и жизнь вечную.





"Любовь к человеку, ко всем нам, побудила Господа родиться на Земле, а затем пострадать на Кресте. Эта любовь объединяет всех нас и побуждает следовать примеру Христа. По слову Священного Писания, эта любовь не должна никогда оскудеть", - отметил митрополит в своем поздравлении.





"В этот святой праздничный день хочется пожелать всем вам, чтобы пасхальная радость наполняла ваши сердца, ваши семьи и все наше общество, вдохновляла на все самое доброе и полезное. Чтобы Слово Божие, которое оставил нам воскресший Христос, укреплялось на нашей земле, произрастало, приносило добрые плоды, а праздник Пасхи становился с каждым годом все совершеннее, возвышеннее и радостнее для нас", - заключил Владыка, пишет sputnik.by.















