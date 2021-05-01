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Пока одни страны соревнуются в разработке самой совершенной вакцины от COVID-19, другие совершенно серьезно пропагандируют спорные и даже опасные методы лечения. В середине апреля министр здравоохранения Киргизии призвал граждан лечить эту опасную болезнь «целебным» отваром из ядовитого растения. К сожалению, многие поверили. Какими еще сомнительными средствами в странах Средней Азии предлагают лечить COVID-19 и почему местные чиновники игнорируют научные методы борьбы с эпидемией — в материале «Ленты.ру».





Методы традиционной медицины широко используются в разных странах. Однако их эффективность в борьбе с серьезными заболеваниями научно не доказана. «Лента.ру» напоминает , что применение таких средств без предварительной консультации с врачом может навредить пациенту.





Президентское снадобье





16 апреля министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев, выступая в прямом эфире, на глазах у изумленных журналистов и телезрителей выпил настойку аконита. Это распространенное в Азии ядовитое растение, которое здесь называют иссык-кульский корень — по региону произрастания в Киргизии.





Чиновник совершенно спокойно заверил, что вреда ядовитый отвар нанести не может. По словам Бейшеналиева, медики с осени прошлого года активно используют аконит в борьбе с коронавирусом, и притом успешно. «Те, кто болеет в легкой форме, могут выздороветь в течение одного-двух дней, если будут принимать это лекарство, а те, кто болеет в тяжелой форме, выздоравливают в течение трех-четырех дней. Мы уже вылечили около 300 пациентов таким образом», — поделился он.





В мире существует 300 видов аконита. Токсичность конкретного растения зависит от широты, в которой оно произрастает (чем южнее, тем опаснее), а также от возраста цветка (уменьшается с каждым годом его жизни)

Чиновник поведал журналистам, что настой иссык-кульского корня и до появления коронавируса использовался для профилактики гриппа, рака желудка, сахарного диабета, бронхита, радикулита и других заболеваний, и уже с началом пандемии сбором растения самоотверженно занимались добровольцы, выкапывая его из-под снега и земли. В республике настой делают по рецепту самого президента Садыра Жапарова, которому он достался от отца — именно его Бейшеналиев назвал инициатором введения этого метода лечения в республиканских больницах.





По словам министра здравоохранения, глава государства лично опробовал целительные свойства настойки на себе, пока находился в тюрьме в 2017-2020 годах. Примечательно, что сам Жапаров осенью 2020 года действительно рассказывал журналистам о некоем чудодейственном средстве, которое помогло ему и другим заключенным эффективно бороться с COVID-2019.





«Каждый врач, ответственный за больного, следит за пациентом, рядом сидит, пока он пьет раствор горячим. Я сам тоже пью», — сказал министр здравоохранения. Однако он все же предупредил, что иссык-кульский корень может быть очень ядовитым, если употреблять его холодным или даже просто выпить что-то холодное после настойки.





Похоже, предостережение не помогло. Уже к концу апреля в прессе стали появляться сообщения о тяжелых отравлениях аконитом. В Национальном центре кардиологии и терапии в Бишкеке, куда поступили пострадавшие, отметили, что за последние 30 лет с этим диагнозом к ним попали всего десять человек, из них четверо отравились как раз после пресс-конференции министра здравоохранения. В Минздраве тут же открестились от этих случаев, указав, что все дело в неправильном приготовлении аконита, а вовсе не в рекомендации.





В каждом селе и районе есть знахари, которые лечат иссык-кульским корнем. Если будут отравления их настойками, мы не будем нести за это ответственность





министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев





Однако Генпрокуратура все же инициировала проверку, делом уже заинтересовались представители Всемирной организации здравоохранения в республике, которые напомнили, что без сертификации и необходимых исследований ни одно средство лечения нельзя считать безопасным.





Доля правды в словах министра Бейшеналиева все же есть: распространенный в Киргизии вид аконита действительно широко применяется в народной медицине. Однако ни одного научного исследования о пользе этого растения не существует, нет и научно зафиксированных и подтвержденных способов обезопасить человека от сильнейших токсинов, которые содержатся в этом растении. Зато в разных странах мира существуют давние традиции использования аконита как яда с высокой летальностью.





Впервые аконит упоминается в древнегреческих мифах: по легенде, цветок вырос из ядовитой слюны адского пса Цербера, которого Геракл привел в мир смертных. В Древней Греции и Китае из него делали смертельный яд для стрел, в Непале им травили крупных животных

Несмотря на поддержку данного средства политическим руководством страны, сайт Минздрава республики не торопится публиковать информацию о способах его употребления. Более того, после случаев отравления ведомство опубликовало комментарий, в котором «настоятельно рекомендует не принимать аконит в домашних условиях, а только под наблюдением медицинских работников».





Целительный дым





История с настойкой иссык-кульского корня — не единственный в Средней Азии случай, когда власти целой страны пренебрегали медицинской наукой в борьбе с эпидемией COVID-2019 года и пропагандировали сомнительные народные средства. Еще весной 2020 года в Таджикистане и Туркмении граждан призывали дезинфицировать помещения при помощи дыма цветков могильника.





Могильник, или гармала обыкновенная, давно используется в традиционной медицине как мочегонное и болеутоляющее средство, а также как успокоительный настой. Но при применении внутрь растение может быть ядовито

Еще 20 мая 2020 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон говорил о необходимости наладить производство масок, защитной одежды, медицинского оборудования, дезинфицирующих растворов, а также «лекарств, которые изготавливаются из лечебных трав, произрастающих в стране». Параллельно с этим таджикское правительство официально заявляло об отсутствии случаев заражения в республике в начале пандемии, что привело к росту недоверия властям и паническим настроениям в обществе. В начале пандемии гармала, а также лимоны и чеснок пользовались повышенным спросом.





Похожая ситуация сложилась и в Туркменистане. Власти официально заявили об отсутствии случаев заражения COVID-2019 и долгое время отказывались их фиксировать, хотя в СМИ регулярно появлялась информация о том, что они есть. Дошло до того, что в стране запретили слово «коронавирус», а граждан в медицинских масках арестовывали сотрудники полиции в штатском.





Одним из главных методов профилактики в стране стал все тот же дым могильника, которым гражданам было велено окуривать помещения. Рекомендация исходила лично от «покровителя всех туркмен» Гурбангулы Бердымухамедов (это официальный титул главы государства). Естественно, ее восприняли как призыв к действию. Госучреждения, школы, детские сады, вузы и торговые помещения — все начали окуривать гармалой. Цена растения взлетела в несколько раз.





Что интересно, президент Туркмении по образованию медик — до прихода в большую политику работал стоматологом, главврачом поликлиники, преподавал в мединституте, возглавлял Минздрав. На своем посту он сохранил верность профессии, но больше интересовался народной медициной: издал более 30 трудов о здоровье, лечебных свойствах воды, чая и даже туркменских дынь.





Отдельные виды могильника действительно применяются в фармацевтике: растение входит в состав препаратов, используемых для комплексной терапии при паркинсонизме, миопатии и миастении. Кроме того, гармала является слабительным средством.





Властям Таджикистана и Туркмении все же пришлось признать опасность коронавируса. Таджикские власти смирились с этим только в конце апреля 2020 года: первый случай заражения в стране по чистой случайности произошел всего за несколько дней до прибытия делегации Всемирной организации здравоохранения, целью которой было определить реальный уровень распространения COVID-19 в стране. При этом карантин в республике так и не вводился.





Власти Туркмении продержались заданного курса чуть дольше — до лета. Случаев заражения в стране официально так и не выявили, однако блокпосты на въездах в городах поставили и признали, что соблюдать меры предосторожности на предприятиях и в местах массового скопления людей все же необходимо. Однако миссию ВОЗ в страну так и не пустили.





Перед лицом третьей волны





Сейчас ситуация с распространением коронавируса в трех государствах Средней Азии очень разнится. Власти Киргизии регулярно оповещают население об изменениях эпидемиологической ситуации и отмечают ежедневный прирост в 250-300 заболевших. Руководство страны не скрывает, что бюджетных средств не хватает на закупку необходимого оборудования, но готово принять помощь международного сообщества и прислушивается к рекомендациям ВОЗ.





В Таджикистане официально не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-2019 с начала 2021 года, но принимают гуманитарную помощь от России в борьбе с эпидемией и запросили на эти цели у Евросоюза финансовую поддержку в размере 80 миллионов евро.





Однако эксперты считают столь благополучную эпидемиологическую обстановку слишком неправдоподобной и считают, что власти манипулируют статистикой в своих целях. Объяснение они видят в нежелании вводить карантинные меры, поскольку это стало бы непоправимым ударом для бизнеса. Кроме того, в конце 2020 года в стране проходили выборы президента, и эпидемия могла подорвать рейтинги главы государства, который переизбирался на новый срок.





Признание проникновения коронавируса в республику подорвет рейтинги. В противном же случае он (президент Эмомали Рахмон) предстанет спасителем, который сумел уберечь страну от глобальной угрозы





эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов

в интервью «Коммерсанту»





Еще хуже с реальной картиной заболеваемости обстоят дела в Туркмении, которая по прежнему отрицает все сообщения о заражении коронавирусом.





Однако все три страны активно завозят вакцину против COVID-2019. Киргизия получила более миллиона доз препарата «Спутник V» из России, причем половина партии предоставлена на безвозмездной основе; ранее в республику поставили в рамках гуманитарной помощи 150 тысяч доз китайской вакцины SinoPfarm. Страна также вступила в международную программу COVAX, которая реализуется при поддержке Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и занимается распространением в мире существующих и ускорением разработки новых вакцин.





К инициативе COVAX присоединился и Таджикистан — в рамках программы ему предоставят 624 тысяч доз вакцины. Кроме того, с марта в республике уже началась вакцинация препаратом AstraZeneca, произведенным в Индии, — эта вакцина поставляется и на Украину. Таджикские власти планируют зарегистрировать также российскую вакцину «Спутник V» и китайскую CoronaVac. Туркмения уже зарегистрировала «Спутник V» и стала первой страной в мире, зарегистрировавшей и второй российский препарат — «ЭпиВакКорона». В стране уже проходит вакцинация.





Однако пока высшее руководство страны официально поддерживает недоказанные и даже опасные методы лечения, все закупки вакцин в борьбе с эпидемией будут бесполезны. Пока чиновники в прямом эфире пьют ядовитые отвары, население страны уверено, что справиться с болезнью можно и без сертифицированной медицинской помощи. И предпочтут зелье знахарки официально зарегистрированному и испытанному препарату. Последствия такого подхода могут быть крайне печальными.



